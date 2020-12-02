Отметим, что Лачинский район Азербайджана, согласно трехстороннему соглашению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020, был освобожден от армянской оккупации и перешел под контроль Баку в ночь на 1 декабря 2020 года.

В ходе своего последнего обращения к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время Лачинский коридор, ширина которого составляет 5 километров проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. По предложению Азербайджана в текст соглашения был включен пункт о разработке маршрута нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Новый маршрут должен появиться в течение трех лет.