В США побит рекорд суточной смертности от коронавируса

Суточная смертность от коронавируса в США достигла максимума за все время пандемии, 2 декабря были зафиксированы 2733 летальных исхода среди зараженных.

Как сообщает портал Tracking Project, печальная статистика резко ухудшилась за последние 24 часа, — накануне скончались 2474 пациентов.

Общее число жертв коронавируса в США превысило 272 тысячи человек.

Ускоряется и прирост госпитализаций с COVID-19 — в среду их число впервые превысило 100 тысяч человек, что вдвое превышает весенние показатели. При этом в процентном соотношении к общему числу зараженных снижается число тяжелых случаев.

В США прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в ближайшие месяцы, при этом коечный фонд в ряде штатов уже заполнен до отказа.