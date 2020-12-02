Адвокат Адиль Исмаилов умер от коронавируса
Скончался адвокат Адиль Исмаилов. Об этом сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
Согласно информации, член Коллегии адвокатов Адиль Исмаилов скончался сегодня от коронавируса.
«Адиль Исмаилов был одним из известных адвокатов Азербайджана, на протяжении 28 лет занимался адвокатской деятельностью. Его заслуги в повышении престижа адвокатуры неоспоримы... Адиль муаллим всегда будет жить в наших сердцах как опытный, образованный, принципиальный и мудрый коллега», - написал в своем фейсбук Анар Багиров.