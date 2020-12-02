В Венгрии рассказали о гражданской войне в Закарпатье

Венгерские партия «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия (KDNP) сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной. Об этом говорится в совместном заявлении, его цитирует портал InfoStart.

Партии раскритиковали Украину за массовые обыски СБУ в благотворительном фонде Закарпатской области после информации о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. По их мнению, действия СБУ были политически мотивированными, а украинские власти хотели запугать людей и оказать на них давление.