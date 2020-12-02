Алексей Фененко: Даже Ленин понимал значимость альянса России с Турцией

Не исключаю, что после решения конфликта в Нагорном Карабах е отношения между Россией и Турцией могут укрепиться. Стороны постоянно вели переговоры и обсуждали вопрос о совместном мониторинге. Об этом в интервью российскому изданию «Правда» заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Фененко отметил особые отношения между Анкарой и Москвой, добавив, что Турция была единственной страной из НАТО, которая не ввела санкции против России в 2014 году.

«Я не исключаю, что может даже возникнуть альянс Россия-Турция.Такой альянс будет выгоден обеим. Турция обложена странами, имеющими к ней территориальные претензии. Болгария — на Адрианополь, Греция — на спорные острова и Измир, с Кипром непросто, Армения, Иран, Курдистан на юге. И в такой ситуации альянс с Россией мог бы очень укрепить турецкие позиции. Но для этого турки должны сильнее дистанцироваться от НАТО», - сказал он.

Эксперты отметили, что у российско-турецкого альянса имеется большое количество противников.

«Есть и противники, конечно, есть определенные моменты, которые нас беспокоят в турецкой политике. Но я думаю, это вполне можно решить на уровне диалога. В США, конечно, спят и видят, чтобы столкнуть нас лбами. Напомню бухарестскую речь нынешнего президента Штатов Байдена, который сетовал на господствующие позиции России на Черном море. И надо найти противовес — сперва Румыния, потом Турция, чтобы запечатать русских в этой акватории. Альянс России и Турции, то, что, кстати, понимал Ленин», - сказал он.