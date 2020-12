Армянская диаспора призывает атаковать Баку «грязными бомбами»

Армянская газета "Асбарез"*, редакция которой расположена в США, опубликовала статью, призывающую использовать запрещенное во всем мире оружие массового уничтожения (ОМУ) против Азербайджана и его гражданского населения. Как пишет турецкая "Сабах" в материале Armenian newspaper calls for use of nuclear weapon against Azerbaijan в статье Степана Алтуняна содержится призыв к правительству Армении использовать любое доступное ядерное оружие, чтобы превратить столицу Азербайджана Баку в ”пустыню на следующие 5000 лет”.

”Я, как, вероятно, все армяне, был опустошен, но совсем не удивлен новостью о том, что Армения проиграла азербайджанцам”, - написал Алтунян, имея в виду капитуляцию Армении 10 ноября перед Азербайджаном в конфликте из-за Нагорного Карабаха.

В скандальном материале, одобренном и опубликованном ”Асбарез”, Алтунян задается вопросом: ”А что же ядерный вариант? Почему бы не вывезти ядерные отходы из Мецамора и не создать грязные бомбы?" ”Они определенно задумаются, если мы превратим Баку в радиоактивную пустыню на следующие 5000 лет”, - полагает автор публикации.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе немедленно раскритиковало армянское информационное агентство и призвало правоохранительные органы США начать расследование: ”Армянская дашнакская газета ”Асбарез”, редакция которой расположена в Лос-Анджелесе, публикует статью, призывающую армян напасть на Баку и превратить его в радиоактивную пустыню на последующие 5000 лет. Мы просим ФБР и полицию города расследовать это дело”.