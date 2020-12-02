Как известно, до армянской оккупации Азербайджан обеспечивал природным газом большую часть городов, поселков и сел, расположенных в Нагорном Карабах е и прилегающих территориях. В этих целях была проложена магистральная и распределительная газовая сеть. Однако в результате агрессии вооруженных сил Армении подача газа в эти районы на тот момент была прекращена.

Как сообщили haqqin.az в Производственном объединении «Азеригаз», после Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева в Отечественной войне, начатой 27 сентября 2020 года контрнаступательной операцией нашей армии, в рамках восстановления освобожденных территорий и создания соответствующей инфраструктуры руководством SOCAR было инициировано первоначальное технико-экономическое обоснование поставки природного газа в жилые массивы.

Сначала были изучены направления новых магистральных газопроводов и их маршруты. К этим направлениям относятся Беюк Бахманлы-Физули-Гадрут-Шуша, Азадгарагоюнлу-Агдам, Горадиз-Джебраил-Зангилан-Губадлы-Лачин, Геранбой-Кельбаджар. При этом прорабатывается возможность восстановления ранее посторенных газопроводов на освобожденных территориях. Пропускная способность магистральных газопроводов, планируемых к прокладке по указанным направлениям, будет рассчитана на обеспечение природным газом с учетом перспективного развития существующих и новых жилых и промышленных объектов. В настоящее время определяется соответствующая конфигурация планируемых маршрутов магистральной газовой сети, начальные технико-экономические показатели. После того, как будут готовы генеральные планы территорий и утверждены направления, начнется этап подготовки рабочих проектов по газификации.

Коллектив производственного объединения «Азеригаз» с нетерпением ждет начала газификации территорий, освобожденных славной Азербайджанской армией под руководством президента Азербайджанской Республики, и считает это своим самым священным долгом.