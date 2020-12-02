В Азербайджане продолжают осуществляться важные меры по социальной защите людей с инвалидностью, их реабилитации и интеграции в общество. За последние пять лет в общественном транспорте также проделана важная работа, являющаяся составной частью социальной политики главы государства, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве.

В частности, на более чем 160 улицах и проспектах установлены свыше 2200 пандусов. Также на более чем 10 улицах и проспектах реализован проект «Идеальный тротуар», в результате которого созданы комфортные условия передвижения для лиц, у которых имеются проблемы со зрением.

Фактор доступности общественного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями был отражен в нормах и стандартах, применяемых для пассажирских автобусов. Сегодня свыше тысячи автобусов оснащены специальными механизмами пандусов.

В качестве примера создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями можно указать и Центр обмена транспортом «Кероглу». В БТА заявили, что и впредь при реализации проектов особое внимание будет уделяться проблемам лиц с ограниченными возможностями.