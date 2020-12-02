В России антирекорд: более 28 тысяч новых заболевших COVID-19

В России число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 28 145, это на 11% больше, чем накануне (25 345 случаев), сообщает Оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это максимальный суточный прирост за все время. Общее число зараженных составляет 2 375 546.

За сутки умерли 554 человека (днем ранее — 589 человек, это максимум за все время). С начала пандемии в России, по данным Оперативного штаба, от ковида умерли 41 607 человек.

За день в стране выздоровели 29 502 человека с коронавирусом (днем ранее — 26 882 человека). С начала пандемии выздоровел 1 859 851 человек.