Министр обороны Армении не может найти себе заместителей

Уже две недели, как у Армении новый министр обороны, однако должности трех заместителей главы Минобороны до сих пор вакантны, не назначен и пресс-секретарь, недоумевает учредитель и глава армянского аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян.

«И здесь особо не важно, есть кандидаты или их нет, много или мало отказывающихся, будут они сегодня-завтра назначены или нет. Факт остается фактом, что в стране, где действует военное положение, министр обороны в течение двух недель не произвел назначений на ключевые посты, не выступил с каким бы то ни было концептуальным словом, заявлением», - написал Абрамян в своем Facebook.

