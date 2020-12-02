«Азеришыг» борется с техническими потерями электроэнергии

ОАО «Азеришыг» продолжает необходимые технические меры по обеспечению устойчивой системы электрического снабжения, снижению технических потерь и усовершенствования системы учета.

В 2015 году до создания ОАО «Азеришыг» технические потери по электроэнергии составляли 13,9%. В 2016 году этот показатель был уменьшен до 10%, в 2017 году до 9,9%, в 2018 году – 9,8%, в 2019 году 9,7%, а в 2020 году этот показатель был уменьшен на 0,8% и составил 8,9%.

Как заявил haqqin.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагиф Мустафаев, особое внимание ведомство уделяет капитальным перестроечным работам в электросетях, замене деревянных опор на железобетонные, а также обновляет счетчики.

В период с 2015 по 2020 годы новыми счетчиками были обеспечены 1,3 миллиона абонентов, из которых свыше 1,157 миллиона относятся к группе населения. За 10 месяцев 2020 года новыми счетчиками были обеспечены 196 436 абонентов.

«В ходе предпринятых мер за 5 лет нам удалось добиться снижения технических потерь на 5%», - сказал Вагиф Мустафаев.