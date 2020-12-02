Минобороны показало села Хюсюлю и Малыбей Лачинского района фото; видео

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры, снятые на территории сел Хюсюлю и Малыбей Лачинского района Азербайджана, освобожденного после 28-летней армянской оккупации.

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