13:27

Все азербайджанцы из Лачинского района, с которыми удалось поговорить, хотят вернуться в свои родные края. Об этом в своем репортаже «Великое переселение народа» в газете «Коммерсантъ» пишет журналист Кирилл Кривошеев. О родных горах рассказывают и в семье Гасановых, которая пригласила российских журналистов на ужин. Их сын Фарид пошел на фронт добровольцем, остался жив, домой, правда, пока не приехал. В семье им гордятся: «Кто же еще вернет наши территории, если не он».

Гасановы, как и многие другие семьи, покинули свой дом в 1992 году, не взяв практически ничего: не было времени. Лишь потом один из родственников как-то смог вернуться в село и забрать два их ковра и холодильник. Правда, пока мечты беженцев о возвращении в родные села властям Азербайджана приходится пресекать. У всех на устах история семьи из Физулинского района, которая пыталась доехать до родного села в объезд блокпоста, по проселочной дороге, и подорвалась на противотанковой мине. Все четыре человека, что были в машине, погибли. «Мы тоже отправились в Физули, но через блокпост. «Нет, никого из мирных жителей мы туда не пускаем. На личном автомобиле туда нельзя», — говорит подполковник на посту. В итоге нашим экскурсоводом по Физули стал замначальника полиции района Рауф Абдулкеримов, который родился в этом городе. Пожилой полицейский показывает дом культуры, прокуратуру, музыкальную школу, дом его учителя русского языка. Но от многих зданий остались лишь фундаменты, заросшие густым кустарником. Глаз цепляется за единственный сохранившийся фасад с аркой — редакцию местной газеты «Араз». Что могло привести к таким разрушениям, представить сложно. Война? Но снаряд, попав в дом, обрушивает одну стену, а не стирает дом до основания — это мы уже видели в октябре, во время активных боев. Время? Но украинская Припять стоит заброшенная с 1986 года, и дома там намного целее. Наш гид предложил вариант: армяне разрушали дома специально, строительной техникой. Так или иначе в городе и вокруг него на развалинах домов действительно стоят несколько брошенных экскаваторов. В городе звенящая тишина, но наши сопровождающие — Рауф Абдулкеримов и еще один, молодой полицейский с автоматом, — постоянно прислушиваются. «Мы реагируем на любые звуки, — говорит замначальника полиции. — Это может быть брошенный скот, а может и спрятавшийся армянский солдат, который боится выйти. Но мы же ему ничего не сделаем». Армянские бронежилеты (они сильно отличаются по цвету и рисунку камуфляжа) валяются прямо на земле, рядом — ящики со снарядами, которые не успели израсходовать.