Азербайджанская военная машина вместе с армянским УАЗ едут за телами погибших репортаж "Коммерсанта" из Карабаха
Все азербайджанцы из Лачинского района, с которыми удалось поговорить, хотят вернуться в свои родные края. Об этом в своем репортаже «Великое переселение народа» в газете «Коммерсантъ» пишет журналист Кирилл Кривошеев.
О родных горах рассказывают и в семье Гасановых, которая пригласила российских журналистов на ужин. Их сын Фарид пошел на фронт добровольцем, остался жив, домой, правда, пока не приехал. В семье им гордятся: «Кто же еще вернет наши территории, если не он».
Гасановы, как и многие другие семьи, покинули свой дом в 1992 году, не взяв практически ничего: не было времени. Лишь потом один из родственников как-то смог вернуться в село и забрать два их ковра и холодильник.
Правда, пока мечты беженцев о возвращении в родные села властям Азербайджана приходится пресекать. У всех на устах история семьи из Физулинского района, которая пыталась доехать до родного села в объезд блокпоста, по проселочной дороге, и подорвалась на противотанковой мине. Все четыре человека, что были в машине, погибли.
«Мы тоже отправились в Физули, но через блокпост. «Нет, никого из мирных жителей мы туда не пускаем. На личном автомобиле туда нельзя», — говорит подполковник на посту. В итоге нашим экскурсоводом по Физули стал замначальника полиции района Рауф Абдулкеримов, который родился в этом городе. Пожилой полицейский показывает дом культуры, прокуратуру, музыкальную школу, дом его учителя русского языка. Но от многих зданий остались лишь фундаменты, заросшие густым кустарником. Глаз цепляется за единственный сохранившийся фасад с аркой — редакцию местной газеты «Араз».
Что могло привести к таким разрушениям, представить сложно. Война? Но снаряд, попав в дом, обрушивает одну стену, а не стирает дом до основания — это мы уже видели в октябре, во время активных боев. Время? Но украинская Припять стоит заброшенная с 1986 года, и дома там намного целее. Наш гид предложил вариант: армяне разрушали дома специально, строительной техникой. Так или иначе в городе и вокруг него на развалинах домов действительно стоят несколько брошенных экскаваторов. В городе звенящая тишина, но наши сопровождающие — Рауф Абдулкеримов и еще один, молодой полицейский с автоматом, — постоянно прислушиваются. «Мы реагируем на любые звуки, — говорит замначальника полиции. — Это может быть брошенный скот, а может и спрятавшийся армянский солдат, который боится выйти. Но мы же ему ничего не сделаем». Армянские бронежилеты (они сильно отличаются по цвету и рисунку камуфляжа) валяются прямо на земле, рядом — ящики со снарядами, которые не успели израсходовать.
Повсюду следы отступления, в том числе и на территории бывшей армянской воинской части, где сейчас в сборных домиках разместились азербайджанские военнослужащие. На тренировочной площадке валяются сорванные со стенда плакаты на армянском — на одном из них показано, как правильно тянуть ногу при строевом шаге. На складе валяются папки с гербом непризнанной Нагорно-Карабахской республики, патроны и снаряды с армянской маркировкой. В одном из ящиков даже лежат мишура и елочные игрушки — армянские бойцы собрались отмечать Новый год. Но самая удивительная находка ждала нас на столе в беседке. Там лежали DVD-диски с русскими фильмами про афганскую и чеченскую войны: «Грозовые ворота», «9-я рота», «Живой», «Кавказский пленник», а еще фотоальбом.
Огромные гильзы от исходящих артиллерийских снарядов и осколки от входящих, армянская тушенка, а рядом на обочине — смятые пачки от азербайджанских сигарет и газеты. Вдруг из кустов, куда мы бы никогда не пошли из-за опасности мин, выскакивают две исхудавшие коровы. Но к людям они не бегут — слишком напуганы. Как утверждает Рауф Абдулкеримов, его сотрудники ловят брошенный армянами скот, чтобы сдать в налоговую полицию, а те якобы даже как-то возвращают его владельцам — с помощью Красного Креста.
С трудом верится, что такая сложная схема работает. Хотя следующее, что мне предстоит увидеть, доказывает: ничего невозможного нет. Прямо мимо азербайджанского блокпоста едет колонна машин. Впереди — джип с азербайджанскими номерами, за ним — «УАЗ» с армянскими номерами и крупной армянской надписью на борту, а дальше — два броневика российских миротворцев с флагами и автомобили того самого Красного Креста. Побеседовать с людьми из колонны нам не удалось, но, как предположили наши сопровождающие, они ехали за телами погибших», - говорится в репортаже.