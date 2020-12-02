В освобожденных от оккупации селах Суговушан и Талыш создан служебный пост и назначены инспекторы, сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в связи с усилением мер безопасности на территориях, освобожденных от оккупации, сотрудники Тертерского районного отдела полиции возобновили деятельность в селах Суговушан и Талыш. Для обеспечения безопасности на территории сел назначены участковые инспекторы, создан служебный пост.