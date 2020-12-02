«Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, этот день Победы, ставшей торжеством воли и силы нашего народа, и имеющей исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и авторитета нашего государства, будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября», - говорится в сообщении.

Дата Дня Победы в Азербайджане изменена на 8 ноября. Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в сообщении, распространенном Администрацией президента Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению президента Азербайджана «Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы. 10 ноября отмечается как День памяти основателя Турецкой Республики, великого деятеля, чье имя вписано золотыми буквами в историю тюркского мира - Мустафы Кемаля Ататюрка. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев говорил:

«Насколько Мустафа Кемаль Ататюрк был дорог и уважаем для вас, настолько же дорог и уважаем для азербайджанцев». Любящий от всего сердца Азербайджан Мустафа Кемаль Ататюрк однажды сказал: «Радость Азербайджана - наша радость, горе его – наше горе». Его имя занимает особое место в сердце каждого азербайджанца, память о нем с большим уважением чтится и в нашей стране.

Учитывая, что 10 ноября в Турции отмечается как День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы.

Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, этот день Победы, ставшей торжеством воли и силы нашего народа, и имеющей исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и авторитета нашего государства, будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября», - говорится в сообщении.