Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 4 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем временами дождь, прогнозируется северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление - 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 2-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

4 декабря на Апшероне ожидается преобладание влажной погоды, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.