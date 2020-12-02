Азербайджан обнародовал свои потери в Отечественной войне + наш комментарий
В боевых действиях во время Отечественной войны погибли 2 783 военнослужащих Азербайджанской армии. Продолжается работа по установлению методом анализа ДНК личности 103 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Более 100 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Ведется работа по их поиску и информированию их семей.
Минобороны Азербайджана также сообщает, что 1245 военнослужащих продолжают лечение в военных госпиталях.
Следует учесть, что Азербайджанской армии удалось за 44 дня победить в Отечественной войне с минимальными потерями. И это несмотря на то, что на протяжении последних трех десятилетий все международные военные эксперты сходились во мнении, что блицкриг Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе в принципе невозможен. Среди причин такого вывода назывались сложные условия рельефа местности, контроль армянской армии над господствующими высотами и мощные фортификационные сооружения, на строительство которых у армянской стороны были десятилетия. Все это делало операцию по освобождению Нагорного Карабаха очень тяжелой и кровопролитной.
Сегодня в Ереване чиновники разного ранга оценивают людские потери армянской армии во Второй Карабахской войне в 5 тысяч убитыми и порядка 10 тысяч ранеными. Любой человек, хотя бы поверхностно разбирающийся в военной науке, знает, что потери наступающей стороны всегда превышают потери обороняющейся в 2-2,5 раза. А учитывая сложный рельеф театра военных действий – горно-лесистую местность и созданные за тридцать лет инженерно-оборонительные укрепления противника, потери азербайджанской армии могли бы быть в 3-4 раза больше.
О том, что армяне построили на оккупированных территориях мощные фортификационные укрепления, было известно давно. Об этом неоднократно говорили военные эксперты многих стран. Недавно в одном из своих выступлений президент Ильхам Алиев сообщил, что армяне возвели у села Солтанлы Джебраильского района такие укрепления, которых, возможно, не было нигде в мире. Однако Азербайджанской армии за считанные дни удалось проломить оборону противника и овладеть этими бастионами.
Азербайджанским Вооруженным силам понадобилось всего 44 дня, чтобы сломать хребет армянской военной машине и освободить большую часть оккупированных территорий. Успех Азербайджанской армии и ее минимальные потери обусловлены военным искусством армейских командиров, выучкой войск и их высочайшим морально-боевым духом, а также применением современных видов и систем вооружения. В Нагорном Карабахе фактически воевали армии ХХ века и ХХI века.
Израильские и турецкие ударные беспилотники, а также артиллерийские и ракетные системы нанесли невосполнимый урон боевой технике и личному составу армянских оккупационных сил. Отсутствие современных видов вооружения привело бы к тому, что потери азербайджанской армии могли достигать 15-20 тысяч человек.