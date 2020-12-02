Отдел информации 14:29

В боевых действиях во время Отечественной войны погибли 2 783 военнослужащих Азербайджанской армии. Продолжается работа по установлению методом анализа ДНК личности 103 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Более 100 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Ведется работа по их поиску и информированию их семей. Минобороны Азербайджана также сообщает, что 1245 военнослужащих продолжают лечение в военных госпиталях.

Следует учесть, что Азербайджанской армии удалось за 44 дня победить в Отечественной войне с минимальными потерями. И это несмотря на то, что на протяжении последних трех десятилетий все международные военные эксперты сходились во мнении, что блицкриг Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе в принципе невозможен. Среди причин такого вывода назывались сложные условия рельефа местности, контроль армянской армии над господствующими высотами и мощные фортификационные сооружения, на строительство которых у армянской стороны были десятилетия. Все это делало операцию по освобождению Нагорного Карабаха очень тяжелой и кровопролитной. Сегодня в Ереване чиновники разного ранга оценивают людские потери армянской армии во Второй Карабахской войне в 5 тысяч убитыми и порядка 10 тысяч ранеными. Любой человек, хотя бы поверхностно разбирающийся в военной науке, знает, что потери наступающей стороны всегда превышают потери обороняющейся в 2-2,5 раза. А учитывая сложный рельеф театра военных действий – горно-лесистую местность и созданные за тридцать лет инженерно-оборонительные укрепления противника, потери азербайджанской армии могли бы быть в 3-4 раза больше.