Анкара: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с Ереваном

Соглашение по Нагорному Карабаху может положительно отразиться на отношениях Анкары и Еревана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией представляет собой реальную возможность для установления мира после трех десятилетий. Оно однозначно окажет позитивное влияние на региональную стабильность, а также на азербайджано-армянские и турецко-армянские отношения", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС.