За онлайн-платежи пользователи BirBank получат подарки

Согласно условиям, пользователи, совершившие через BirBank оплату за коммунальные услуги, стационарный телефон, интернет, телевидение и мобильную связь на сумму не менее 20 манатов, получат бесплатные разговорные минуты, мегабайты мобильного интернета, бонусные «сердечки», различные скидки и подарочные купоны, комбо меню, а также другие интересные подарки.

BirBank запустил новую акцию по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции юзеры BirBank, совершая онлайн-платежи через приложение, будут получать различные подарки и купоны.

Подробную информацию об акции и полный список подарков можно найти по ссылке https://kapitalbank.az/news/birbankyeniil.

После проведения платежа пользователю BirBank сразу же придет уведомление с промокодом подарка (купон). Этот купон будет действителен еще 1 месяц после окончания акции, которая продлится до 5 января 2021 года (5 января включительно).

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный центр 196.