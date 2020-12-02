В Медуниверситете обсудили борьбу с коронавирусом в Азербайджане

Азербайджанским медицинским университетом и Молодежной студенческой организацией АМУ был организован вебинар под названием «Вместе мы сильны в борьбе с COVID-19». На вебинаре с вступительным словом выступил проректор АМУ по учебным и воспитательным вопросам доцент Зульфугар Мусабеков. В своем выступлении он от имени руководства АМУ поздравил всех со славной Победой Азербайджанской армии.

«Освобождение оккупированных около 30 лет земель стало новой страницей в истории Азербайджана. От всей души поздравляю всех от имени руководства АМУ со славной победой, добытой под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева. Пусть Аллах смилостивится над всеми нашими шехидами, которые пали в боях за освобождение наших земель», - сказал доцент Мусабеков.

З.Мусабеков отметив, что в мире, в том числе в Азербайджане, проходит очередная волна коронавируса, резко увеличилось количество заражений и смертей, добавил, что в этот период на медицинских работников легла тяжелая ноша, поэтому есть необходимость обсудить этот вопрос.

Затем был показан видеоролик, подготовленный Студенческой молодежной организацией АМУ. На видео были продемонстрированы основные необходимые правила защиты от коронавируса.

Доцент кафедры инфекционных болезней АМУ Кенуль Джафарова рассказала участникам вебинара о симптомах коронавирусной инфекции, бессимптомном течении заболевания, возможных осложнениях у относительно пожилых пациентов и у пациентов с сопутствующими заболеваниями. Профессор кафедры медицинской микробиологии и иммунологии АМУ Нигяр Агаева рассказала о таких важных вопросах, как диагностика вируса COVID-19, уровень информации об инфекции в тестах и т.д.

Заведующая отделением лучевой диагностики и терапии АМУ доцент Малахат Султанова рассказала об изменениях в легких у людей, инфицированных коронавирусом, инструментальных средствах диагностики в ходе болезни, видах эффекта «матового стекла» и т.д.

Затем гости вебинара ответили на вопросы участников.