В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 189 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 2 072 человек вылечились и были выписаны домой.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 40 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 133 733 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 81 234 человека вылечились, 1 510 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 50 989 человек.