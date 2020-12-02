Эрдоган летит в Баку на встречу с Ильхамом Алиевым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан, передает телеканал Haber Global.
Согласно информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего визита в Баку 9-10 декабря встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Сообщается, что в ходе телефонного разговора глав МИД Турции и Азербайджана - Мевлюта Чавушоглу и Джейхуна Байрамова состоялся обмен мнениями по Карабаху.
Также собеседники обсудили детали визита Эрдогана в Баку.