Джейхун Байрамов о реинтеграции армян в азербайджанское общество

Подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление по нагорно- карабах скому конфликту положило конец почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий. Реализация этого соглашения гарантирует прекращение всех военных действий и возвращение Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджану. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ.

«В заявлении содержится призыв к возвращению временно перемещенных лиц и беженцев в свои дома. Соглашение также предусматривает устранение препятствий для всех экономических и транспортных связей в регионе и гарантирует безопасное движение транспортных средств, грузов и людей между Арменией и Азербайджаном, включая связь Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой», - сказал азербайджанский министр.

Дж.Байрамов отметил, что, согласно заявлению, для контроля за выполнением договоренностей между Арменией и Азербайджаном будет создан совместный мониторинговый центр России и Турции, добавив, что Азербайджан готов работать с соответствующими международными партнерами, а также с отдельными государствами, которые готовы внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, в полном соответствии с принципами ООН.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан «решительно выступает за реинтеграцию своих граждан армянского происхождения, проживающих в Нагорном Карабахе, в политические, экономические, социальные и другие сферы страны и гарантирует равное, без дискриминации обеспечение прав и свобод для всех, независимо от этнической, религиозной принадлежности. Конституция Азербайджанской Республики с этой точки зрения обеспечивает прочные легальные рамки. Мирное сосуществование азербайджанского и армянского населения в зоне конфликта должно обеспечиваться на основе уважения безопасности, этнической и религиозной идентичности каждого, в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Новые возможности для развития и сотрудничества открываются при вступлении в новую фазу постконфликтного и мирного восстановления сосуществования, которая является фазой реконструкции и реабилитации. Мы призываем наших коллег и партнеров воспользоваться многообещающей реальностью и оценить ее».