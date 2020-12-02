Число зараженных коронавирусом в Иране превысило миллион человек
Число зараженных коронавирусом в Иране превысило миллион человек. Об этом рассказала официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари, ее цитирует Reuters.
Общее число заразившихся достигло 1 003 494. Сима Садат Лари подчеркнула, что за последние 24 часа в стране выявили 13 922 новых случая заражения инфекцией.
В конце октября органы здравоохранения Ирана признали смерть одного человека от коронавируса каждые четыре минуты. Отмечается, что в некоторых больницах закончились койки для лечения новых пациентов. Статистику об одной смерти каждые четыре минуты показывают по ТВ, власти жалуются на плохое соблюдение социальной дистанции.