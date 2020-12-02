Оппозиция "избрала" премьером Армении Вазгена Манукяна

"Мы решили выдвинуть его кандидатуру, поскольку у него есть опыт, он прошел серьезный путь, которые необходимы сейчас стране. Он в случае избрания премьером прекратит свою партийную деятельность, организует внеочередные выборы, в которых сам участвовать не будет и не станет поддерживать какую-либо политическую силу", - сказал Ванецян, передает Sputnik Армения.

По мнению Ванецяна, именно Манукян тот человек, который может сесть за стол переговоров и вести их от имени всей страны. Вместе с этим политик добавил, что оппозиция не намерена отклонять трехстороннее заявление по Карабаху от 9 ноября, однако будет стараться сделать его более выгодным армянской стороне.

По словам Ванецяна, в обществе налицо почти 100%-ный консенсус, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти, и эти настроения отражаются в парламенте тоже. Сейчас есть необходимость в новом премьере, однако нужно усилить механизмы общественного давления, тогда в сжатые сроки депутаты выйдут за пределы своих внутренних страхов и проголосуют за кандидатуру Манукяна.