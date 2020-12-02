Социолог Самвел Манукян: Армению могут покинуть 150 тысяч человек

По мнению эксперта, неопределенная военно-политическая ситуация, страх перед новой войной представляют собой мощный фактор, подстегивающий эмиграцию. Не менее важными факторами являются также разочарованность властями и, конечно, ухудшение социально-экономической ситуации.

При этом он уверен, что «как внутри страны, так и за ее пределами действуют силы, которые всячески будут стараться нагнетать ситуацию».

Манукян считает, что в случае оттока населения, большинство уедет в Россию. По статистике, трудовые мигранты именно в этой стране имеются примерно у 20% семей в Армении.

«С другой стороны, те, кто уехал в Россию в 90-ые, уже обосновались там и могут оказать поддержку своим родственникам и членам семьи. Таким образом, в случае эмиграции многие будут знать, что их ждет за рубежом», - сказал социолог.

Он сравнил ситуацию с темными 90-ми, когда люди, покидая родные дома, отправлялись в безвестность. Отмечается, что по данным Национальной статистической службы, в 1992 году, во время первой карабахской войны, из Армении уехало около 230 тысяч человек.

«Если границы откроются, а ситуация не будет меняться к лучшему, то, по очень приблизительным оценкам, Армению могут покинуть порядка 150 тысяч ее граждан», - говорит Манукян.

Однако эта цифра может значительно измениться в зависимости от региональных и глобальных процессов.

А пока миграция сдерживается карантином, можно предпринять ряд мер, которые смогут в определенной степени предотвратить отток населения из страны.

«Пандемия, так или иначе, сохранится еще несколько месяцев. Если за это время удастся осуществить коренные преобразования, то эмиграцию можно будет предотвратить», - добавляет эксперт.