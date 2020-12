The Banker назвал AccessBank «Банком года»

AccessBank стал «Банком года» по версии престижного британского журнала The Banker. Награда в номинации «Финансовая интеграция и банкинг для сообщества» (FINANCIAL INCLUSION & BANKING IN THE COMMUNITY) была получена за претворенные в жизнь проекты по поддержке граждан страны в период карантина, вызванного пандемией COVID 19, поддержке самозанятых предпринимателей в регионах Азербайджана и защите окружающей среды.