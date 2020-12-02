Израиль изучил опыт Карабаха: беспилотники станут еще опаснее

Израильская компания Israel Aerospace Industries учла опыт 44-дневной войны в Нагорном Карабах е и начала модернизацию разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Модернизация беспилотников Harop позволит им уничтожать средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4», пишут российские электронные СМИ.

Согласно информации, блокировщики радиоэлектронного сигнала «Красуха-4» создали некоторые проблемы для ВВС Израиля в Сирии, так как были способны отключать связь между командными пунктами и пилотами боевых самолетов.

По данным источников в оборонной промышленности Израиля, беспилотные летательные аппараты Нагор были специально оснащены системами автоматического наведения. Это означает, что даже при потере связи с командным пунктом устройства могут продолжать миссию самостоятельно по ранее загруженной в них программе.

По мнению экспертов, данная инновация сделает БПЛА опаснее не только для РЭБ, но и для средств противовоздушной обороны. Израильские специалисты могут оборудовать беспилотники генераторами помех, которые будут скрывать их для приборов, установленных на ЗРК.

Сообщается, что подобная технология ранее применялась во время конфликта в Нагорном Карабахе, где Азербайджану удавалось подобраться максимально близко к зенитно-ракетным комплексам противника.

Если Израилю удастся реализовать процесс обновления беспилотников, то он получит серьезные преимущества в Сирии. При помощи таких аппаратов можно будет не только обходить помехи от РЭБ, но и уничтожать их, пишут издания.