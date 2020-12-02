Глава МИД Армении летит в Москву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече 7 декабря в Москве с армянским коллегой Арой Айвазяном обсудит выполнение договоренностей в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с ранее достигнутой договоренностью 7 декабря глава внешнеполитического ведомства Армении будет находиться в Москве с рабочим визитом. В ходе переговоров в Министерстве иностранных дел России главы внешнеполитических ведомств обсудят международную и региональную проблематику, весь комплекс двусторонних связей, - приводит ТАСС слова Захаровой. - Безусловно, особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября".