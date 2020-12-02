МИД РФ: надеемся, что ЮНЕСКО приедет в Карабах и проверит мечети и церкви

Россия надеется, что эксперты ЮНЕСКО в скором времени прибудут в Нагорный Карабах для оценки сохранности христианских и мусульманских святынь. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что миссия, которая подготовлена в сотрудничестве с армянской и азербайджанской сторонами при участии авторитетных международных НПО - партнеров ЮНЕСКО в области охраны и защиты памятников, в ближайшее время сможет прибыть на место и дать объективную оценку ситуации", - отмечет российский дипломат, передает ТАСС.

По мнению Захаровой, эксперты ЮНЕСКО смогут дать "ответы на все вопросы в сфере всего того, что касается сохранности и состояния христианских и мусульманских святынь в регионе".