Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах, прошедших в два тура 31 октября и 21 ноября. Об этом следует из опубликованных Центризбиркомом окончательных итогов.

По данным ЦИК, партию поддержали 48,22% избирателей.

Отмечается, что «Грузинская мечта» получает 60 мандатов. У правящей партии будет 90 депутатских мест, поскольку она одержала победу и во всех 30 одномандатных округах. Всего в парламенте Грузии есть 150 депутатских мест.