Саудовская Аравия и Катар собираются помириться

Саудовская Аравия и Катар могут в ближайшее время достигнуть предварительных договоренностей, которые привели бы к налаживанию отношений между двумя странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, проходящих при посредничестве США.

По информации осведомленных лиц, договоренности, которые, вероятно, могут быть достигнуты в ближайшее время, будут подразумевать открытие границ и воздушного пространства между Саудовской Аравией и Катаром. Кроме того, предполагается, что соглашение между двумя странами положит конец информационной войне, а также послужит основой для ряда других шагов на пути к восстановлению двусторонних отношений.

Bloomberg подчеркивает, что в готовящейся сделке не планируют принимать участие Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, также заявившие ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром.