Десятки миллионов человек оказались на пороге крайней нищеты

Более 32 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Пандемия приведет к увеличению на три процентных пункта (с 32,2 до 35,2 процента) числа людей, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день, отмечают эксперты. Самый сильный экономический ущерб ощутят африканские страны и малые островные государства, сказано в отчете.

Десятки миллионов человек уже оказались на пороге нищеты. В докладе прогнозируется, что пандемия подтолкнет бедные страны к наихудшим экономическим показателям за 30 лет с падением уровня доходов, потерей занятости и увеличением бюджетного дефицита.