Стартовала созванная Ильхамом Алиевым спецсессия Генассамблеи ООН

Началась созванная по инициативе президента Азербайджана специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19.

На 31-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которая состоится сегодня и завтра под председательством президента Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра, мировые лидеры, официальные лица ООН и эксперты обсудят основные аспекты пандемии COVID-19, распределение вакцин и социально-экономические вопросы.

В ходе двухдневной специальной сессии 3 декабря будут проведены общие обсуждения, а 4 декабря – интерактивные диалоги со специалистами, агентствами ООН и ведущими учеными.

Отметим, что с инициативой о проведении в Генеральной Ассамблее ООН специальной сессии в связи с пандемией коронавируса выступил президент Азербайджана, действующий председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев.