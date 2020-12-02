На Баку приходится лишь половина больных коронавирусом Новая статистика
Обнародована статистика инфицирования COVID-19 по стране. Как сообщает koronavirus.info, самый высокий показатель инфицирования в городе Баку - 52.5%.
Показатель инфицирования составляет в центральных районах 13.1%, в Абшероне 12.5%, в Гянджа-Газахе 7.9%, в Губа-Хачмазе 3.4%, в Лянкяране 3.3%, в Шеки-Загатале 3.2%, в Горном Ширване 2.5%, в Верхнем Карабахе 1.3%.
В Нахчыване показатель инфицирования составляет 0.03%, среди приехавших в страну из-за границы 0,4%.