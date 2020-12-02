Арцвик Минасян: «Спецслужбы Армении заняты лишь поддержкой банды Пашиняна»

Служба национальной безопасности превратилась в поддерживающую Никола Пашиняна и его банду службу. Эта структура выбрала в качестве мишеней как представителей АРФ «Дашнакцутюн», так и других оппозиционных партий, заявил сегодня в беседе с журналистами представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян.

«СНБ как минимум обязана сделать предметом расследования, как могло случиться, что здание правительства, резиденция премьер-министра и Национальной собрание остались без охраны. Ведь это специально охраняемые территории. Во-вторых, почему СНБ вместо того, чтобы навешивать ярлык на политические силы и обвинять их в незаконных действиях, не пыталась понять, имела ли какая-то организация намерение проникнуть в эти здания или нет», - сказал Арцвик Минасян.