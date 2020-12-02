Сопредседатели МГ ОБСЕ обратились к Азербайджану и Армении

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовали прекращение военных действий в зоне нагорно- карабах ского конфликта в соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Армении и президента России от 9 ноября 2020 года.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также призвали Армению и Азербайджан заключить долгосрочное и надежное мирное соглашение. «Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан использовать нынешнее прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения под эгидой сопредседателей Минской группы», - подчеркивается в заявлении.

Они также призвали Баку и Ереван обеспечить условия для визита представителей стран-сопредседателей, чтобы начать «предметные переговоры для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком».

Страны-сопредседатели подчеркнули важность гарантий Российской Федерации по недопущению боев в Карабахе.

Авторы заявления подчеркивают важность сохранения исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него. Страны-сопредседатели призывают Азербайджан и Армению сотрудничать с соответствующими международными организациями для выполнения своих обязательств в этой области и обеспечения гуманитарного доступа. Страны-сопредседатели обращаются к МККК, учреждениям ООН и другим соответствующим структурам, а также к международному сообществу, включая отдельные страны Минской группы ОБСЕ, для скоординированного принятия конкретных шагов по улучшению гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях.