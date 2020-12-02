Бинагади, Хатаи и Ясамал лидируют по количеству больных коронавирусом

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку. Как сообщает koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Показатель инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15.0%, в Хатаинском районе - 12.8%, в Ясамальском районе - 12.3%, в Сабунчинском районе - 10.6%, в Насиминском районе - 8.3%, в Наримановском районе - 8.2%, в Сураханском районе - 8.2%, в Низаминском районе - 7.0%, в Гарадагском районе -5.7%, в Хазарском районе - 6.5%, в Сабаильском районе - 4.9%, в Пираллахинском районе - 0.4%.