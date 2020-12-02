Ильхам Алиев возвращает «равенство и братство» в ООН

Движение неприсоединения (ДН) выступает за беспрепятственный и равноправный доступ всех стран к вакцинам против коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель Движения неприсоединения, президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая в четверг по видеосвязи на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном борьбе с пандемией.

"Движение неприсоединения подчеркивает важность беспрепятственного и равноправного получения всеми странами медикаментов, вакцин и медицинской техники, что является неотъемлемым компонентом скоординированного противодействия пандемии", - сказал Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев подчеркнул, что страны с нетерпением ожидают успешных результатов клинических испытаний вакцин против коронавируса. Он выразил надежду на то, что эффективная и безопасная вакцина будет готова в ближайшее время и "будет обеспечено ее распределение по ценам, доступным для всех".

Президент Азербайджана также отметил важную роль Всемирной организации здравоохранения в обеспечении равного доступа людей к вакцине, как только она будет готова.

По мнению Ильхама Алиева, "именно посредством скоординированного противодействия вирусу, многостороннего сотрудничества, солидарности и уважения прав человека международное сообщество сможет выработать стратегию для смягчения последствий пандемии и спасения от вируса, который в настоящее время продолжает распространяться".