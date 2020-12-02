Сегодня в ходе состоявшихся акций протеста с требованием отставки Никола Пашиняна задержаны и доставлены в различные отделения полиции 43 человека. Об этом сообщили Aysor.am в пресс-службе полиции Армении.

Граждане подвергнуты приводу по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении (невыполнение законного требования служащего войск полиции или служащего полиции).

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Активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, устроили сидячий пикет на перекрёстке улиц Аршакуняц и Агатангехоса, прямо на пешеходной полосе, заблокировав движение транспорта, сообщает «Спутник Армения».

Полиция после недолгих переговоров смогла освободить проезжую часть, сотрудники правоохранительных органов начали подвергать активистов приводу.

Сил полиции постепенно становится больше. В знак солидарности с протестующими водители стоящих в пробке машин вовсю сигналят. Полиция требует от журналистов не мешать движению. Активисты же постепенно движутся по улицам и перекрывают другие дороги.

Действия митингующих стихийны, они перекрывают улицы в разных частях города. На несколько минут движение останавливается, после митингующие двигаются вперед и предпринимают аналогичные действия на других улицах.