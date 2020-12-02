Китай впервые за 44 года взлетел с Луны
Взлетный аппарат китайской миссии Chang'e 5 покинул поверхность Луны. Об этом в Twitter сообщает CGTN.
«Китайский лунный зонд Chang'e 5 поднимается с поверхности Луны и отправляется обратно на Землю в четверг», — говорится в твите.
На борту взлетного аппарата находится примерно два килограмма образцов вулканического происхождения, добытого бурением с пика Рюмкера, расположенного в северо-западной части видимой стороны естественного спутника Земли. Доставка реголита на планету намечена на третью неделю декабря. Chang'e 5 стал третьим китайским зондом, успешно совершившим мягкую посадку на Луну, и первым, успешно взлетевшим с поверхности Луны. Последний раз рукотворные объекты покидали естественный спутник Земли 44 года назад (советская «Луна-24» в 1976 году).