Эрдоган: Пандемия потребовала реформы ООН

Пандемия коронавируса показала необходимость реформирования системы ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам специального заседания Генассамблеи по борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости.

"Пандемия показала нам, что система ООН должна быть реформирована в свете сегодняшних угроз и потребностей. Возможности Генассамблеи ООН должны быть расширены, чтобы сделать организацию более эффективной, демократической, справедливой и прозрачной", – сказал Эрдоган.

Он призвал входящие в ООН страны к сотрудничеству и сообщил о 16 вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Турции. Одна из них уже испытывается на людях.