Больные коронавирусом гуляют по Баку

В Баку задержаны еще двое больных коронавирусом, покинувших место жительства, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, сотрудниками 8-го отделения Сабаильского районного управления полиции в общественных местах на территории района был выявлен и задержан активный больной COVID-19 - житель города Баку Рашад Сафаров.

Сотрудники полиции, соблюдая медицинские процедуры, вернули его домой. В отношении него в следственном отделе Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

Еще один больной коронавирусом, покинувший место жительства, был задержан сотрудниками 17-го отдела Наримановского районного управления полиции. На территории района выявлен, задержан и возвращен домой активный больной COVID-19 - 34-летний житель города Баку Махмуд Мамедов. Против него также возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.