Лига Европы: «Карабах» сравнивает счет в матче с «Маккаби» обновлено 22:32
На 37-й минуте «Карабах» сравнивает счет!
Хайме Ромеро точным ударом почти с линии штрафной восстанавливает равновесие в матче – 1:1!
* * * 22:16
На 21-й минуте ирландский арбитр назначил пенальти в ворота «Карабаха».
Судья посчитал, что Дональд Герье нарушил правила в своей штрафной. На 22-й минуте Йонатан Коэн реализовал 11-метровый. 1:0 в пользу «Маккаби».
* * * 21:55
Матч "Карабах" - "Маккаби" начался.
* * * 21:32
Стартовые составы «Карабаха» и «Маккаби»:
«Карабах» - Шахруддин Магомедалиев, Дональд Герье, Гара Гараев, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Урош Матич, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Овусу Квабена.
«Маккаби» - Даниэль Тененбаум, Офир Давидзаде, Луис Эрнандес, Эйтан Тиби, Маор Кандиль, Эяль Голаса, Шеран Йейни, Дор Перец, Дан Битон, Ник Блэкмен, Йонатан Коэн.
* * * 21:05
Сегодня в 21:55 по бакинскому времени в Стамбуле на стадионе «Истанбул Башакшехир Фатих Терим» начнется матч 5-го тура Лиги Европы между агдамским «Карабахом» и тель-авивским «Маккаби».
Судить встречу будет бригада арбитров из Ирландии во главе с Робертом Хеннесси.
Перед матчем у номинального хозяина матча, коим является «Карабах», возникли серьезные проблемы с составом. Как известно, в конце прошлой неделе коронавирус был обнаружен у главного тренера Гурбана Гурбанова. Положительным оказался и тест нападающего Махира Эмрели, который тоже не полетел в Стамбул.
COVID-19 был найден также у защитника Аббаса Гусейнова. Чуть ранее заразились переводчики Эльвар Гулиев и Айдын Рустамов. А защитник Максим Медведев застрял в Люксембурге, где у него был обнаружен вирус, когда он пребывал в стане национальной команды Азербайджана.
Не сыграет в Стамбуле и сын Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы. Он тоже переболел коронавирусом, два последних теста оказались негативными, но из-за того, что футболист не тренировался, было решено не брать его в Турцию.
Единственная хорошая новость – это возвращение в строй Рахиля Мамедова, который будучи в сборной заразился и не имел права покинуть Хорватию. Последний тест Мамедова был отрицательным, и хорватские власти разрешили ему уехать. Рахиль присоединился к команде в Турции.
Напомним, что в нынешней Лиге Европы у «Карабаха» пока нет набранных очков. Команда потерпела четыре поражения в четырех матчах. В первой игре с «Маккаби» агдамский клуб проиграл в Израиле со счетом 0:1.
Соперники «Карабаха» и «Маккаби» по группе – турецкий «Сивасспор» и испанский «Вильярреал» - также начнут свой матч в 21:55.
Турнирное положение
1. «Вильярреал» - 10 очков, разница мячей 13-5 (5 матчей)
2. «Маккаби» - 7, 4-6 (5)
3. «Сивасспор» - 6, 9-9 (5)
4. «Карабах» - 0, 3-9 (5).