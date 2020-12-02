Сегодня в 21:55 по бакинскому времени в Стамбуле на стадионе «Истанбул Башакшехир Фатих Терим» начнется матч 5-го тура Лиги Европы между агдамским « Карабах ом» и тель-авивским «Маккаби».

Судья посчитал, что Дональд Герье нарушил правила в своей штрафной. На 22-й минуте Йонатан Коэн реализовал 11-метровый. 1:0 в пользу «Маккаби».

Судить встречу будет бригада арбитров из Ирландии во главе с Робертом Хеннесси.

Перед матчем у номинального хозяина матча, коим является «Карабах», возникли серьезные проблемы с составом. Как известно, в конце прошлой неделе коронавирус был обнаружен у главного тренера Гурбана Гурбанова. Положительным оказался и тест нападающего Махира Эмрели, который тоже не полетел в Стамбул.

COVID-19 был найден также у защитника Аббаса Гусейнова. Чуть ранее заразились переводчики Эльвар Гулиев и Айдын Рустамов. А защитник Максим Медведев застрял в Люксембурге, где у него был обнаружен вирус, когда он пребывал в стане национальной команды Азербайджана.

Не сыграет в Стамбуле и сын Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы. Он тоже переболел коронавирусом, два последних теста оказались негативными, но из-за того, что футболист не тренировался, было решено не брать его в Турцию.

Единственная хорошая новость – это возвращение в строй Рахиля Мамедова, который будучи в сборной заразился и не имел права покинуть Хорватию. Последний тест Мамедова был отрицательным, и хорватские власти разрешили ему уехать. Рахиль присоединился к команде в Турции.

Напомним, что в нынешней Лиге Европы у «Карабаха» пока нет набранных очков. Команда потерпела четыре поражения в четырех матчах. В первой игре с «Маккаби» агдамский клуб проиграл в Израиле со счетом 0:1.

Соперники «Карабаха» и «Маккаби» по группе – турецкий «Сивасспор» и испанский «Вильярреал» - также начнут свой матч в 21:55.

Турнирное положение

1. «Вильярреал» - 10 очков, разница мячей 13-5 (5 матчей)

2. «Маккаби» - 7, 4-6 (5)

3. «Сивасспор» - 6, 9-9 (5)

4. «Карабах» - 0, 3-9 (5).