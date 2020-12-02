Лавров и генсек ООН обсудили Карабах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем возможности организаций системы ООН по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, а также пандемию COVID-19.
«Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу актуальных международных вопросов. Обсуждались задачи реагирования системы ООН на пандемию COVID-19, включая состоявшуюся 2 декабря сего года презентацию членам организации российской вакцины «Спутник-V», — говорится в сообщении МИД России.
Кроме того, они обсудили возможности организаций системы ООН по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.