Япония откажется от машин на бензине

Япония до 2035 года планирует отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. Такие машины не будут продаваться на внутреннем рынке, пишет NHK.

Можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на топливных элементах. Япония хочет к 2050 году полностью прекратить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов. Ряд стран также намерены отказаться от машин на бензине. Например, Великобритания планирует запретить их продажу к 2030 году, а Франция — к 2040 году.

Ранее стало известно, что власти Японии планируют давать населению в два раза больше денег на покупку электромобилей. В настоящее время они выделяют 400 тысяч иен (около 3,8 тысячи долларов). Однако уже в следующем году хотят увеличить выплаты вдвое (до 7,6 тысячи долларов). В прошлом году в стране было продано около 20 тысяч электромобилей.