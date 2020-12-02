Страны ОПЕК+ увеличат нефтедобычу

Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки, встречи будут проходить в ежемесячном формате, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. Эту информацию также подтвердили в Минэнерго Казахстана.

"Да, поддержали увеличение на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке", - сказал источник.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится в начале февраля, добавил другой источник. Таким образом, в январе страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,2 млн баррелей в сутки, а не на 7,7 млн баррелей в сутки, как до конца 2020 года.