В Баку посоветовали главе МИД Армении вернуться из вымышленного мира

В отличие от руководства Армении президент Азербайджана хорошо знает, чему служит каждый подписываемый им документ не только на данном этапе, но и в долгосрочной перспективе. Глава государства демонстрирует это не только своими словами, но и своими конкретными действиями. Об этом сообщили в МИД Азербайджана, комментируя интервью министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна агентству "Арменпресс".

В министерстве отметили, что министр иностранных дел Армении должен вернуться из вымышленного мира к реальности, как бы болезненно это ни было.

"Давняя деструктивная позиция Армении, противоречащая международному праву, втянула страну в пропасть. Правительство Армении должно сделать выводы из последних событий и смириться с новыми реалиями в регионе", - заявили в МИД Азербайджана.

Также говорится, что Азербайджан обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и восстановил свою территориальную целостность.

"Новый формат безопасности и сотрудничества был установлен в регионе совместным заявлением, подписанным также премьер-министром Армении 10 ноября.

Что касается обмена пленными, заложниками и телами погибших, напомним главе МИД Армении, что именно армянская сторона долгие годы не реагировала на инициативу Азербайджана по обмену «всех на всех». Теперь принятие этого принципа Арменией является частью этой меняющейся реальности. Азербайджан же, напротив, всегда строго придерживался принципов международного гуманитарного права, действовал в соответствии с принципами гуманизма и в одностороннем порядке передавал армянских пленных и тела погибших другой стороне даже во время боевых действий.

Вместо того, чтобы по-своему растолковывать совместное заявление от 10 ноября, выполнение армянской стороной вопросов, вытекающих из этого соглашения, послужило бы установлению долгожданного мира в регионе", - сообщили в МИД Азербайджана.