Эрдоган и Роухани обсудили Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани. Как сообщает "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Обсуждены шаги по укреплению отношений между Турцией и Ираном, а также региональные события.

В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу, указав на необходимость тщательно избегать любых действий, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Глава турецкого государства отметил, что мир и стабильность в Нагорном Карабахе откроют новые возможности, которые принесут пользу странам региона, в том числе Армении.