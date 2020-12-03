Британский министр предупредил об угрозе голода в Ливане

Ливан находится на грани того, что не сможет прокормить себя, поскольку финансовый кризис приводит к росту бедности и инфляции. Об этом заявил секретарь МИД Великобритании по Ближнему Востоку Джеймс Клеверли, передает Reuters.

«Самая серьезная опасность - это угроза продовольственной безопасности: Ливан находится на грани того, что не сможет прокормить себя, - говорится в заявлении Клеверли, который встретился с ливанскими официальными лицами в Бейруте. - Через четыре месяца после взрыва Ливану угрожает тихое цунами. Лидеры Ливана должны действовать».

Комментарии о надвигающемся прекращении субсидий, которые истощили и без того критические валютные резервы, вызвали опасения по поводу дефицита.

По словам Клеверли, прекращение субсидий только ухудшит положение. «Я повторяю свой призыв к лидерам Ливана сделать то, что необходимо, и провести реформы», - сказал он.